Reuters: Зеленский будет добиваться от МВФ полномасштабной программы помощи

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник обсудит с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой программу предоставления Киеву дополнительного финансирования, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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