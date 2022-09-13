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Reuters: Зеленский будет добиваться от МВФ полномасштабной программы помощи

Reuters: Зеленский будет добиваться от МВФ полномасштабной программы помощи

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник обсудит с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой программу предоставления Киеву дополнительного финансирования, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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