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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла Кубок Испании в 32-й раз. У «Атлетика» 24 трофея, у «Реала» – 20

Команда Ханси Флика одолела «Реал» (3:2) в финале благодаря голу в дополнительное время. «Блауграна» выиграла этот турнир в 32-й раз.

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