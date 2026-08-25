Умерла кантри-певица Долли Партон, Трамп распорядился приспустить флаги США

Американская кантри-певица Долли Партон скончалась 25 августа в результате болезни. Ей было 80 лет. О смерти легенды сообщил ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном на странице певицы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).