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ИА Регнум

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Умерла кантри-певица Долли Партон, Трамп распорядился приспустить флаги США

Американская кантри-певица Долли Партон скончалась 25 августа в результате болезни. Ей было 80 лет. О смерти легенды сообщил ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном на странице певицы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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