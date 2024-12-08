2B много не бывает — FREEing представили новую фигурку по Nier:Automata 2B из Nier:Automata опр...

2B много не бывает — FREEing представили новую фигурку по Nier:Automata2B из Nier:Automata определенно можно называть одной из самых популярных героинь видеоигр первой четверти XXI века, а потому и появление новых фигурок девушки никого не удивляет, а скорее даже оно всех радует.