Осень вступает в права: прогноз погоды на неделю в Забайкалье

По данным Забайкальского гидрометцентра, наступающая рабочая неделя ознаменуется переходом от лета к осени.
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