Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Поздравление от руководства района с Днем пожилых людей.

Поздравление от руководства района с Днем пожилых людей.

Уважаемые пенсионеры, ветераны!День пожилых людей - это праздник, который получил широкое признание в нашем обществе как день чествования людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, воинского и гражданского долга, активным участием в созидании агропромышленного, научно .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх