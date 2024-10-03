Поздравление от руководства района с Днем пожилых людей.

Уважаемые пенсионеры, ветераны!День пожилых людей - это праздник, который получил широкое признание в нашем обществе как день чествования людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, воинского и гражданского долга, активным участием в созидании агропромышленного, научно .