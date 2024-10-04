Госдума рассмотрела предложение о доработке закона о туристическом налоге

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко заявила о необходимости доработки закона, касающегося введения туристического налога, принимая во внимание мнения представителей туристической отрасли .
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