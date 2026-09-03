Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зе подписал план подготовки к зиме❗

Зе подписал план подготовки к зиме❗

Единственный план, который спасёт Украину - капитуляция❗   Зе, как ни в чём не бывало, продолжает играть в «президента» Украины.

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