Зе подписал план подготовки к зиме❗

Единственный план, который спасёт Украину - капитуляция❗ Зе, как ни в чём не бывало, продолжает играть в «президента» Украины.
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