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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айкел быстрее всех набрал 200 очков за «Вегас» – в 195 играх. Он обогнал Стоуна

Форвард «Голден Найтс» сделал 2 результативные передачи в матче с «Миннесотой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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