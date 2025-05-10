Укравшая у своего работодателя 25 млн домработница задержана полицией Петербурга

Возбуждено уголовное дело Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что 7 мая в полицию Московского района обратился 43-летний бизнесмен с сообщением о том, что во время его отъезда из его квартиры на Смоленской улице, 14 были украдены 25 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии