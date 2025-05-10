Укравшая у своего работодателя 25 млн домработница задержана полицией Петербурга

Возбуждено уголовное дело Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что 7 мая в полицию Московского района обратился 43-летний бизнесмен с сообщением о том, что во время его отъезда из его квартиры на Смоленской улице, 14 были украдены 25 миллионов рублей.