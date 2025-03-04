По Киеву нанесён сильный удар: Военная помощь приостановлена. У Трампа остался ещё один козырь

США приостановили военную помощь Киеву, пока он не покажет свою готовность к миру. Так утверждает BloombergПосле перепалки с Владимиром Зеленским Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.
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