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Политолог Ростислав Ищенко раскрыл повод для начала второй СВО

Политолог Ростислав Ищенко раскрыл повод для начала второй СВО

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире радио «Говорит Москва» назвал повод для начала второй военной спецоперации.

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