Невестка Трампа Лара сняла кандидатуру с рассмотрения в сенат от штата Флорида

Невестка избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Лара сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост государственного секретаря Марка Рубио.
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