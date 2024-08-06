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Царьград

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Несколько вспышек привели в взрывам высшего класса X на Солнце: что известно

Несколько вспышек привели в взрывам высшего класса X на Солнце: что известно

Рассказываем, что известно о мощных вспышках класса X на Солнце, которые произошли 5 августа 2024 года.

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