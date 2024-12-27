В Тамбове дали оценку учебнику ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву

В Министерстве образования Тамбовской области заявили, что учебник ОБЖ для девятого класса, в котором говорится, что жертвы изнасилования во многих случаях сами виноваты в произошедшем, не входит в федеральный перечень от Минпросвещения.
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