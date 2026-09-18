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СахПресс

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Трамп подписал санкции против России, Звягинцева признали иноагентом: главное к утру 19 сентября

Трамп подписал санкции против России, Звягинцева признали иноагентом: главное к утру 19 сентября

Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях в отношении России и Ирана, Минюст внес Андрея Звягинцева в реестр иностранных агентов, россияне назвали самые престижные профессии 2026 года, а Владимир Путин предложил пенсионеру потратить сэкономленные на газификации деньги на подарок жене.

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