63-летняя актриса Джулианна Мур празднует помолвку своего сына Калеба. В среду, 7 августа, она с гордостью поделилась радостной новостью в социальных сетях, написав: "Поздравляем Кэла и Ки! Мы вас обожаем".
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