Дроном на оптоволокне уссурийские десантники ликвидировали миномет ВСУ

На приграничной с Россией территории Сумской области бойцы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения двумя беспилотниками уничтожили замаскированный миномет ВСУ калибра 82 миллиметра.
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