В Ростокино прошёл плановый обход территории

Исполняющий обязанности главы управы М.В. Недашковский совместно с заместителем главы управы А.В. Лазаревым, представителем ГБУ «Жилищник района Ростокино», активистами Молодёжной палаты и активными жителями провёл обход территории по запланированному маршруту .
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