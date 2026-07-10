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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В Ростокино прошёл плановый обход территории

Исполняющий обязанности главы управы М.В. Недашковский совместно с заместителем главы управы А.В. Лазаревым, представителем ГБУ «Жилищник района Ростокино», активистами Молодёжной палаты и активными жителями провёл обход территории по запланированному маршруту .

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