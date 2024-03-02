На выставке «Триалог» покажут работы о природе Эквадора, Африки и Индии

В Институте Востоковедения РАН открывается выставка «Триалог», сообщает сайт «Большая Азия». Произведения трех авторов — Светланы Пыниной-Войцеховской, Константина Путинцева, Константина Полякова «Ганди» — отличных по манере письма, стилистике, цветовой гармонии, расскажут о величии первозданной природы южноамериканского Эквадора, Африки и Индии, о силе духа людей таких удаленных друг от друга мест на разных континентах нашей планеты.