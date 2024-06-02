«Безгә район территориясендә… «Камский бекон» ҖЧҖ дуңгызчылык комплексы төзелеше башланган, дигән хәбәрләр килеп иреште.
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«Безгә район территориясендә… «Камский бекон» ҖЧҖ дуңгызчылык комплексы төзелеше башланган, дигән хәбәрләр килеп иреште.