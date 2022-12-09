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В американских фильмах спецназовцы, да и просто крутые ребята обязательно качки

В американских фильмах спецназовцы, да и просто крутые ребята обязательно качки

﻿﻿В американских фильмах всегда есть спецназ и только крутые парни, которые качают. Но когда мы смотрим на бойцов нашего спецназа, оказывается, что качков среди нас не так уж и много, и это касается не только нашего спецназа.

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