Уголовное исследование: суд изучит гибель пациентов клиники из-за рентгена

Суд в Санкт-Петербурге 27 августа приступит к рассмотрению дела о смерти восьми пациентов в городском диагностическом центре — они погибли из-за немедицинского сульфата бария, который врачи использовали при рентген-исследовании.
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