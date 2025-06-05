Украинцы выпрашивают ликвидацию Зеленского – в России против: переговоры прежде всего

Укуренный хочет втроём... Втроём, это ему к Макронам. Там и понюхать есть чего, и ширинка на его заднице не зря же😜

Юрий Золотарев

Наши не хотят ликвидировать эту жидобандеровскую гниду именно потому, что на - нелегитимна! ЛЮБЫЕ переговоры и договорённости с ним всегда можно "списать", сославшись на неправомочность "прызыдэнта". Это Г-О, если хочет еще немного пожить, должно просто куда-нить тихо исчезнуть, чтоб больше не вонять на просторах Европы и Мира. В противном случае - заслуженное "погребение по кускам".