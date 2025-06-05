Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украинцы выпрашивают ликвидацию Зеленского – в России против: переговоры прежде всего

Украинцы выпрашивают ликвидацию Зеленского – в России против: переговоры прежде всего

БлокнотРУ Украинцы выпрашивают ликвидацию Зеленского – в России против: переговоры прежде всего Почему диалог надо вести исключительно с «просроченным» официальные лица РФ не поясняют.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Укуренный хочет втроём... Втроём, это ему к Макронам. Там и понюхать есть чего, и ширинка на его заднице не зря же😜
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1 час.
Юрий Золотарев
Наши не хотят ликвидировать эту жидобандеровскую гниду именно потому, что на - нелегитимна!  ЛЮБЫЕ  переговоры и договорённости с ним всегда можно &quot;списать&quot;, сославшись на неправомочность &quot;прызыдэнта&quot;. Это Г-О, если хочет еще немного пожить, должно просто куда-нить тихо исчезнуть, чтоб больше не вонять на просторах Европы и Мира. В противном случае - заслуженное &quot;погребение по кускам&quot;.
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4 мин.
Леонид Руси
Украинцы сразу зауважают наших, если они избавят их от кровавого клоуна... И выйдут на майдан по свержению существующей власти. А это конец войне
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3 мин.
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