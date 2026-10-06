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Проверку систем оповещения в Подмосковье проведут 9 октября

Проверку систем оповещения в Подмосковье проведут 9 октября

Комплексную проверку готовности системы оповещения в Подмосковье перенесли с 7 на 9 октября. В регионе проконтролируют работу электросирен, а также каналов теле- и радиовещания.

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