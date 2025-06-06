Порой, одна фраза меняет течение жизни… Один взгляд — настроение… Один сон — день… ☀️Доброе утро ! Пусть ваша жизнь меняется только в лучшую сторону :).
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Порой, одна фраза меняет течение жизни… Один взгляд — настроение… Один сон — день… ☀️Доброе утро ! Пусть ваша жизнь меняется только в лучшую сторону :).