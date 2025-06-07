Вильфанд предупредил о том, что всю Россию накроет аномальная жара

МОСКВА, 7 июня, ФедералПресс. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на значительной части территории России в ближайшие дни ожидается жаркая погода с превышением температурной нормы на 5–10 градусов.
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