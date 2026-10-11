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Царьград

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В Петербурге пара за 2 года фиктивно прописала 12 мигрантов

В Петербурге пара за 2 года фиктивно прописала 12 мигрантов

За два года 46-летняя жительница Новгородской области и 50-летний выходец из Средней Азии оформили фиктивную регистрацию не менее чем 12 иностранцам в квартире на проспекте Косыгина.

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