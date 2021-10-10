И. о гендиректора РУСАДА: «У нас нет никакого смысла оспаривать отзыв аккредитации лаборатории в арбитраже. Надо готовиться к Олимпиаде»

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Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов сообщил, что организация не планирует оспаривать отзыв аккредитации Московской антидопинговой лаборатории в Спортивном арбитражном суде (CAS).