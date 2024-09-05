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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин перестал ездить с Шойгу в Тыву

Путин перестал ездить с Шойгу в Тыву

Президент РФ посетил Тыву с делегацией, в которую не входил министр обороны страны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков Секретарь безопасности РФ, экс-министр обороны страны Сергей Шойгу не вошел в состав делегации, с которой президент России Владимир Путин посещал Тыву.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
У Кужубетовича сейчас голова о другом болит- как можно объяснить, что не видел повального воровства в ведомстве на миллиарды рублей…
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПОРУЧЕНО К ВОЗВРАЩЕНИЮ ШЕФА ПОЧИНИТЬ УДОЧКИ...И ПРИГОТОВИТЬ ЛАСТЫ...
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3 час.
Виталий Кирпиченко
Шойгу слишком часто стал спрашивать Путина, как стать президентом и удержаться на этом посту, не имея на то никаких данных ни политика, ни хозяйственника.
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6 мин.

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