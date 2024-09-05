Путин перестал ездить с Шойгу в Тыву

У Кужубетовича сейчас голова о другом болит- как можно объяснить, что не видел повального воровства в ведомстве на миллиарды рублей…

Виталий Кирпиченко

Шойгу слишком часто стал спрашивать Путина, как стать президентом и удержаться на этом посту, не имея на то никаких данных ни политика, ни хозяйственника.