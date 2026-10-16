Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отреагировал на многочисленные обращения жителей в социальных сетях, связанные с многократным увеличением сумм налога на недвижимое имущество за 2025 год.
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