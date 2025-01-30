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Из каких лоскутов была создана Украина

Из каких лоскутов была создана Украина

  Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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Комментарии
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Леопольд Счастливый
вот какого хрена идет этот пиздежь о том- быть укропии или нет? чего ради тогда гибнут наши люди там?понимаете- они гибнут! их больше не будет! чего ради?! и кого ради! все советские территории вернуть в состав россии! иначе не будет оправдания гибели наших людей! человек рождается не для того, чтобы погибать за чьи-то интересы! что это такое, что людей гонят на убой за то, что власти чего-то не поделили?! и ведь это с испокон веков! почему эти властители в таких случаях не разбираются лично между собой ?! выходите на ринг и кто кому морду набьет, тот  и прав! нет! за все расплачивается население! пушечное мясо и рабочий скот! настанет такое время, когда народ скажет- пошли-ка на х-й господа правители! разбирайтесь между собой сами!
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11 час.
ГБ
Галина Беляева
Надо конечно спросить население, как это было в Крыму, где они хотят быть в какой стране и государстве? а не искать того что было. История историей, а население - это люди чьи земли принадлежат им. И не кромсать, как какой-то кусок мяса для аппетита для кого? и для чего? кому от этого легче посытнее будет.
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8 час.
Игорь Михайлович
слово п@здёжь - мужского рода, следовательно пишется без мягкого знака. ну а так всё верно )
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5 час.
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