Из каких лоскутов была создана Украина

Леопольд Счастливый

вот какого хрена идет этот пиздежь о том- быть укропии или нет? чего ради тогда гибнут наши люди там?понимаете- они гибнут! их больше не будет! чего ради?! и кого ради! все советские территории вернуть в состав россии! иначе не будет оправдания гибели наших людей! человек рождается не для того, чтобы погибать за чьи-то интересы! что это такое, что людей гонят на убой за то, что власти чего-то не поделили?! и ведь это с испокон веков! почему эти властители в таких случаях не разбираются лично между собой ?! выходите на ринг и кто кому морду набьет, тот и прав! нет! за все расплачивается население! пушечное мясо и рабочий скот! настанет такое время, когда народ скажет- пошли-ка на х-й господа правители! разбирайтесь между собой сами!