Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

Алексей Тан

Никто... НИКТО в мире... не будут ликвидировать Зеленского... ни физически... за не надобостью...ни политически... его там ... уже нет!... а вот бегать от него БУДУТ...как от прокажённого... и все двери, перед ним, на засовы запирать будут... никто не будет позорится перед миром... убийчтвом этого НИКЧЁМНОГО.