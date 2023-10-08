Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    А что ты промолчал про русофобию в Казахстане,про преследование русского языка в Казахстане.ты это умышленно сделал и...Терпение Китая ло...
  • Serg
    Лишать гражданства, если успели дать, в теплушки и на хер с пляжу, т.е. из России.Чем ближе к развя...
  • Татьяна Шаблий
    Призовут Галкина и ему подобных,почему нельзя им защищать новую Родину? Должны.Израиль приготови...

Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

© CHRIS KLEPONIS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Поддержка Украины неожиданно как для самого Киева, так и для Европы стала стремительно сыпаться на Западе, а слухи о возможной ликвидации Владимира Зеленского (физической или политической) звучат всё громче уже в не только в западных газетах, но и в прямых эфирах их каналов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Никто... НИКТО в мире... не будут ликвидировать Зеленского... ни физически... за не надобостью...ни политически... его там ... уже нет!... а вот бегать от него БУДУТ...как от прокажённого... и все двери, перед ним, на засовы запирать будут... никто не будет позорится перед миром... убийчтвом этого НИКЧЁМНОГО.
Ответить
5 час.
Алексей Тан
Его могут &quot;грохнуть&quot;... но только сами евреи... как &quot;грохнули&quot; ...Березовского, Немцова, которые не &quot;проявили&quot; себя, а знали МНОГО!... так же и священника Меня.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх