© CHRIS KLEPONIS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Поддержка Украины неожиданно как для самого Киева, так и для Европы стала стремительно сыпаться на Западе, а слухи о возможной ликвидации Владимира Зеленского (физической или политической) звучат всё громче уже в не только в западных газетах, но и в прямых эфирах их каналов.
Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента
Комментарии
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Алексей Тан
Никто... НИКТО в мире... не будут ликвидировать Зеленского... ни физически... за не надобостью...ни политически... его там ... уже нет!... а вот бегать от него БУДУТ...как от прокажённого... и все двери, перед ним, на засовы запирать будут... никто не будет позорится перед миром... убийчтвом этого НИКЧЁМНОГО.
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5 час.
Алексей Тан
Его могут "грохнуть"... но только сами евреи... как "грохнули" ...Березовского, Немцова, которые не "проявили" себя, а знали МНОГО!... так же и священника Меня.
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5 час.
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