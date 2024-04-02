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Офицер Марочко: радикалы создали вокруг Харькова буферную зону от сторонников РФ

Офицер Марочко: радикалы создали вокруг Харькова буферную зону от сторонников РФ

Харьковскую область наводнили участники военизированных радикальных движений. Они остановились в Изюме, Чугуеве, Дергачах и других населенных пунктах, создав буферную зону от пророссийски настроенных украинцев, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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