Офицер Марочко: радикалы создали вокруг Харькова буферную зону от сторонников РФ

Харьковскую область наводнили участники военизированных радикальных движений. Они остановились в Изюме, Чугуеве, Дергачах и других населенных пунктах, создав буферную зону от пророссийски настроенных украинцев, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.