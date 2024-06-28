Я не устаю готовить эти баклажаны в медовом соусе. Вкусная, в меру острая закуска (теперь часто на нешем столе)

Много разных блюд готовлю из баклажанов, но вот эта закуска, пожалуй, самая любимая. Эти баклажаны получаются просто божественными! Медовый маринад, остренький и обжаренные баклажаны — это восторг! Настоятельно советую попробовать и вам такую закуску! Подготовим баклажаны Плоды нужно брать не крупные.
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