Я не устаю готовить эти баклажаны в медовом соусе. Вкусная, в меру острая закуска (теперь часто на нешем столе)

Много разных блюд готовлю из баклажанов, но вот эта закуска, пожалуй, самая любимая. Эти баклажаны получаются просто божественными! Медовый маринад, остренький и обжаренные баклажаны — это восторг! Настоятельно советую попробовать и вам такую закуску! Подготовим баклажаны Плоды нужно брать не крупные.