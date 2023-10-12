HRW: Израиль обстрелял Ливан и сектор Газа боеприпасами с белым фосфором

Армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа могла применить боеприпасы с белым фосфором. Они запрещены разными международными конвенциями, их использование нарушает гуманитарное право, напоминают представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
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