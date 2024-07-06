Канте ни разу не проиграл за 20 матчей на Евро/ЧМ – рекорд среди европейцев

Нголо Канте принял участие в матче Евро-2024 с Португалией (0:0, 5:3 по пен.). Хавбек сборной Франции не потерпел ни одного поражения за все 20 игр на крупных международных турнирах за карьеру (13 побед и 7 ничьих в игровое время) – это рекорд среди европейских игроков.