Экипаж российского космического корабля "Союз МС-26" вернулся с МКС на Землю

Москва, 20 апреля /Синьхуа/ -- Экипаж российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-26" в воскресенье вернулся с Международной космической станции /МКС/ на Землю, сообщила на своем сайте госкорпорация "Роскосмос".
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