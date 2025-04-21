Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Экипаж российского космического корабля "Союз МС-26" вернулся с МКС на Землю

Москва, 20 апреля /Синьхуа/ -- Экипаж российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-26" в воскресенье вернулся с Международной космической станции /МКС/ на Землю, сообщила на своем сайте госкорпорация "Роскосмос".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх