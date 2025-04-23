Нижегородский живодер истязал бездомных котят и щенков на улице Надежды Сусловой

Нижегородский живодер, одетый в старинную шинель, известен жителям города уже больше года. Вчера в его квартире на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде обнаружили большое количество покалеченных и погибших животных, сообщает зоозащитница Лара Саплина в своем Telegram-канале «Зоопатруль-НН».