Взять «Октаву»: в Туле стартовал фестиваль «Новая реальность»

Конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность», наследующий двадцатилетней истории телекинофорума Союза журналистов России «Вместе» — довольно необычный проект на фоне нишевых артмейнстримных российских кинофестивалей.
Конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность», наследующий двадцатилетней истории телекинофорума Союза журналистов России «Вместе» — довольно необычный проект на фоне нишевых артмейнстримных российских кинофестивалей.
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