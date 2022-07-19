ИЗВЕСТИЯ iz

6 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoli Ryabenko
    Кто разрушил на Украине, включая ЛДНР, жилой фонд и социальные объекты то и должен дать денежки на их восстановление....Киев назвал необх...
  • Валерий Ребров
    Да и хрен с ними,бьют то свое,а если там брак,то и хорошо что бьют,заменить то их после продажи некому будет, закроет...Уничтожающий сков...
  • Валерий Ребров
    Блин инетовские диванные врачи, кето диеты , по старинке считайте ХЕ ии будет вам похудениеУченые назвали лу...

Взять «Октаву»: в Туле стартовал фестиваль «Новая реальность»

Взять «Октаву»: в Туле стартовал фестиваль «Новая реальность»

Конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность», наследующий двадцатилетней истории телекинофорума Союза журналистов России «Вместе» — довольно необычный проект на фоне нишевых артмейнстримных российских кинофестивалей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх