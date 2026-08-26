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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА и Абдулкадыров заключат контракт до 2028 года с опцией продления на сезон. Защитника не отдадут в аренду летом (Иван Карпов)

ЦСКА продлит контракт с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым . Стороны заключат соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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