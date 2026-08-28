Тренер овчинников: Талалаев кому-то мешает

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников выступил против четырехматчевой дисквалификации наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, передает «Советский спорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДГ В столовой Госдум...
- Блогерша Айза пон...
- Сенатор Волошин н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым