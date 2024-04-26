Bloomberg: Трамп намерен вести борьбу против стран, отказывающихся от использования доллара

Тенденция дедолларизации грозит большими проблемами американской валюте.Специалисты из окружения американского экс-президента Дональда Трампа, снова намеревающегося претендовать на пост главы государства, разрабатывают тактику противодействия странам, отказывающимся от использования доллара.
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