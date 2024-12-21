Прокуратура Салехарда взяла на контроль замену полов в аварийной «деревяшке»

Прокуратура Салехарда взяла на контроль долгую замену полов в аварийном доме № 26 на улице Геологов. Представители ведомства провели выездную проверку после появления сообщений в СМИ, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
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