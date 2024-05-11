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Личка о 3:2 с «Балтикой»: «Динамо» пошло за победой, и футбольный бог помог. Ты знаешь, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки, можно выйти на первое место, это мечта»

– Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счет.

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