Задержан экс-глава ГАИ по Челябинску, получавший взятки авто и стройматериалами

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев В Челябинске задержаны глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области, ранее занимавший пост главы ГАИ города, а также основатель фирмы "Капиталстрой" по делу о взятке.
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