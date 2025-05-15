Задержан экс-глава ГАИ по Челябинску, получавший взятки авто и стройматериалами

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев В Челябинске задержаны глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области, ранее занимавший пост главы ГАИ города, а также основатель фирмы "Капиталстрой" по делу о взятке.