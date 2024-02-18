Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

Футболист турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Мумин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет. «С большой печалью мы узнали, что скончался наш футболист Мумин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови.
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