Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

Футболист турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Мумин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет. «С большой печалью мы узнали, что скончался наш футболист Мумин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови.