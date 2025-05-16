В Тамбове началось создание нового парка "Ласки". В этом году часть территории Ласковского карьера, расположенного за Парком Победы до пляжной зоны, будет благоустроена в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".