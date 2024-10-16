Обозначена эффективность модернизированного дрона «Привет-82»

Эффективность модернизированного дрона-камикадзе «Привет-82» составляет около 60 процентов. Соответствующий параметр обозначил командир группы беспилотников «Совы» летного батальона 88-й бригады «Эспаньола» с позывным Сокол.
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