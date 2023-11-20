«Принцип двух государств»: Си Цзиньпин и Макрон назвали решение палестино-израильского конфликта

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров в понедельник, 20 ноября пришли к единому мнению относительно того, что может стать решением палестино-израильского конфликта.
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