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«Принцип двух государств»: Си Цзиньпин и Макрон назвали решение палестино-израильского конфликта

«Принцип двух государств»: Си Цзиньпин и Макрон назвали решение палестино-израильского конфликта

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров в понедельник, 20 ноября пришли к единому мнению относительно того, что может стать решением палестино-израильского конфликта.

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